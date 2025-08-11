Si è spenta Cristina Gallo: Cairo Montenotte in lutto

Cairo Montenotte piange la prematura scomparsa di Cristina Gallo, 55 anni, persona molto conosciuta in Valbormida. A darne il triste annuncio sono il papà Luigi con la mamma Mariarosa, i figli Morris con Francesca e Axel con Laura, il compagno Daniele, i nipoti Aurora, Beatrice e Leonardo.

La donna, in passato aveva gestito un bar in corso XXV Aprile, diventando un volto familiare e apprezzato da tanti cairesi.

L’ultimo saluto a Cristina verrà dato domani, martedì 12 agosto alle 10 nel cimitero di Ferrania.

La famiglia rivolge uno speciale ringraziamento alle amiche più care, al dottor Giorgio Calleri di Sala e alla dottoressa Briozzo per la vicinanza e il supporto.