Cronaca | 11 agosto 2025, 09:14

Si è spenta Cristina Gallo: Cairo Montenotte in lutto

L’ultimo saluto domani, martedì 12 agosto alle 10 nel cimitero di Ferrania

Cairo Montenotte piange la prematura scomparsa di Cristina Gallo, 55 anni, persona molto conosciuta in Valbormida. A darne il triste annuncio sono il papà Luigi con la mamma Mariarosa, i figli Morris con Francesca e Axel con Laura, il compagno Daniele, i nipoti Aurora, Beatrice e Leonardo.

La donna, in passato aveva gestito un bar in corso XXV Aprile, diventando un volto familiare e apprezzato da tanti cairesi.

L’ultimo saluto a Cristina verrà dato domani, martedì 12 agosto alle 10 nel cimitero di Ferrania.

La famiglia rivolge uno speciale ringraziamento alle amiche più care, al dottor Giorgio Calleri di Sala e alla dottoressa Briozzo per la vicinanza e il supporto.

Redazione

