 / Attualità

Attualità | 11 agosto 2025, 09:51

Bollettino meteo: caldo intenso per tutta la settimana ferragostana

Le previsioni del tempo firmate Datameteo fino a domenica 17 agosto

Bollettino meteo: caldo intenso per tutta la settimana ferragostana

Questa forte ondata di calore è destinata a durare a lungo, almeno per tutta la settimana di Ferragosto. Le temperature saranno ben oltre la media del periodo e ci sarà poco spazio per l'instabilità.

 

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 11 a domenica 17 agosto 

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Isolati fenomeni piovosi saranno possibili principalmente sul settore alpino, ma più al confine con la Francia, in particolare tra mercoledì e giovedì. 

Le temperature saranno ancora oltre le medie del periodo per tutta la settimana. Le massime saranno in prevalenza comprese tra i 33 e i 38 °C e le minime tra i 22 e i 26 °C. Saranno giornate caratterizzate da afa grazie all'elevata umidità presente al suolo, per cui bisognerà fare attenzione ai colpi di calore.

I venti saranno generalmente assenti o deboli variabili. 

Da lunedì 18 agosto

La tendenza per la settimana prossima resta ancora incerta, questa ondata di calore potrebbe durare ancora qualche giorno, ma i modelli non sono ancora ben allineati, per cui dobbiamo attendere i prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali

Previsione rischio grandine e dati grandinate

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. QUI 

Cuneo

Savona

Datameteo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium