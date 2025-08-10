Clima torrido, Arpal dirama l'allerta caldo per la giornata di domani

Si prospetta molto calda la settimana di Ferragosto nel Savonese. Arpal ha diffuso, per domani 11 agosto, un l'avviso meteo per elevato disagio fisiologico da calore.

L’attivazione di deboli venti settentrionali vanifica l'effetto mitigante delle brezze con un ulteriore aumento delle temperature seppur in un contesto meno umido. Saranno favoriti episodi di caldo torrido con elevato disagio fisiologico per caldo sulla zona costiera e temperature minime superiori ai 26- 27 °C su molte località e massime diffusamente oltre i 34-35°C.

Anche per la giornata di martedì 12 previste temperature ampiamente al di sopra dei valori climatologici, stazionarie sia nei valori massimi sia in quelli minimi, con condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo.