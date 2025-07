Porta a porta situazione ancora critica, Savona Intelligente raccoglie le segnalazioni di disservizio

Resta critica la situazione della raccolta della spazzatura in città, con l'entrata in vigore del nuovo sistema del porta a porta. Proseguono le segnalazioni di raccolte saltate e vari tentativi di contattare Sea-S senza successo.

A questo proposito il gruppo Savona Intelligente, ha diffuso sulla sua pagina Facebook un modulo da compilare sul disservizio che verrà raccolto e denunciato a chi di competenza.

"Condividiamo il modulo - spiega il gruppo - per i disservizi che di fatto dimostrano una interruzione di servizio in alcuni casi ci segnalano che non vengono ritirati i rifiuti anche da 10 giorni. Segnaleremo il disservizio agli organi competenti".