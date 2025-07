Le Vele Alassio: Una settimana di musica, emozioni e ospiti internazionali sotto il cielo dell'estate!

L'estate sulla Riviera entra nel vivo, e Le Vele Alassio si conferma il cuore pulsante delle notti più attese. Anche questa settimana, l'iconico club della costa ligure propone quattro eventi imperdibili, capaci di unire spettacolo, atmosfera e la migliore musica del momento. Con questa nuova serie di appuntamenti prende ufficialmente il via una maratona di un mese di eventi consecutivi, che trasformerà Le Vele in un palcoscenico internazionale pronto ad accogliere super ospiti da tutto il mondo e a regalare un mese di emozioni indimenticabili. Tra gli highlight assoluti di questa settimana: MoBlack, pioniere mondiale dell'Afro House, e Marco Faraone, DJ e produttore italiano tra le figure più rispettate della scena della musica elettronica contemporanea. Due fuoriclasse della consolle, pronti a infiammare la pista con set magnetici, profondi e inconfondibili.



Ecco cosa ti aspetta questa settimana:



Giovedì 24 luglio - ore 23:00 - MAMACITA

Il giovedì firmato Mamacita è ormai un appuntamento fisso: il party dedicato ai ritmi latini - Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban - torna per una notte esplosiva, tra balli scatenati e vibrazioni calienti. L'ideale per iniziare il weekend con il sorriso e tanta voglia di divertirsi.



Le promozioni della serata:

- Ticket d'ingresso a € 20,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista e i tavoli Club arrivati entro le 00:30

godranno di uno sconto di € 50,00 sulla prima bottiglia.



Venerdì 25 luglio - ore 23:00 - FEELINGS

Il venerdì è firmato Feelings, l'evento che porta sulla Riviera il meglio dell'Afro House. Protagonista assoluto della serata sarà MoBlack,

artista di fama internazionale, produttore e DJ acclamato nei club più prestigiosi del mondo: da Ibiza a Berlino, da New York a Marrakech.

Fondatore dell'etichetta MoBlack Records, è considerato uno dei pionieri del genere: le sue produzioni hanno contribuito a ridefinire la scena

della musica elettronica globale, tanto da essere riconosciuto da molti come uno dei padri dell'Afro House. Ad affiancarlo in consolle: Francis

Key, una certezza per il pubblico de Le Vele, e Kosmi, direttamente dal party Cleope di Milano, con un set magnetico e coinvolgente. Una serata

pensata per chi vuole perdersi nel ritmo e ritrovarsi sotto un cielo stellato, avvolto da vibrazioni autentiche.



Promozioni speciali:

- Ingresso gratuito per tutti i clienti in lista nella prima mezz'ora di

apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 00:30 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro l'01:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Sabato 26 luglio - ore 23:00 - STYLHERTZ

Il sabato si veste di eleganza con Stylhertz, la serata in cui musica e stile si incontrano in un'atmosfera chic ma ricca di ritmo. In consolle, una line up d'eccezione: Francis Key, Stefano Pain e Tigani. Sonorità raffinate, groove coinvolgenti e una pista che non si ferma fino all'alba.



Le promozioni della serata:

- Ingresso gratuito per le donne in lista nella prima mezz'ora di apertura.

- Ticket d'ingresso a € 20,00 con consumazione inclusa, acquistabile

online in anticipo per chi entra entro mezzanotte.

- I tavoli a bordo pista e i tavoli Club arrivati entro le 00:30

godranno di uno sconto di € 50,00 sulla prima bottiglia.



Domenica 27 luglio - ore 16:00 - CHANGE YOUR MIND

La domenica torna a brillare con il Daytime di Change Your Mind: un'esperienza sonora unica, immersi nella luce del giorno e nella magia dell'estate ligure. Special guest della giornata: Marco Faraone, autentica star della scena della musica elettronica contemporanea. Presenza fissa nei migliori festival e club del mondo, Marco Faraone torna a Le Vele per il dodicesimo anno, con un extended set di quattro ore. Un legame speciale con il pubblico alassino per una performance intensa, curata nei dettagli e carica di potenza e visione artistica. Ad affiancarlo, una line up d'eccezione: Proudly People e Tynx, per un viaggio musicale che promette di sorprendere e conquistare.



Promozioni speciali per iniziare al meglio:

- Ingresso gratuito per tutti i clienti in lista nella prima ora di

apertura.

- Ticket d'ingresso a € 15,00, acquistabile online in anticipo e valido

per tutta la durata dell'evento.

- I tavoli a bordo pista arrivati entro le 17:00 godranno di uno sconto

di € 100,00 sulla prima bottiglia.

- I tavoli Club arrivati entro le 18:00 avranno uno sconto di € 50,00.



Le Vele Alassio è vicina al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Non perderti il weekend firmato Le Vele Alassio: quattro eventi, quattro mood diversi, un'unica promessa - un'estate indimenticabile. Che la notte (e il giorno) abbiano inizio!



Summer nights, Premium vibes.

Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721