Savona, Mattia Villardita e Rosangela Percoco presentano "Quattrodita e la Bambina Disegnata" a Ubikate25

Mercoledì 23 luglio alle ore 21.15, in Piazza Sisto IV a Savona, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Parole ubikate in mare. Protagonisti della serata saranno Mattia Villardita e Rosangela Percoco, autori del libro “Quattrodita e la Bambina Disegnata”, edito da Salani. A condurre l’incontro sarà Renata Barberis.

Saranno inoltre presenti i ragazzi dell’associazione Seconda stella a destra ODV e i danzatori del progetto Oltre il sipario il cuore, in un evento organizzato dalla stessa ODV in collaborazione con DNA Musica. L’ingresso è gratuito.

In caso di maltempo, l’incontro potrebbe svolgersi al coperto, nell’Atrio del Comune adiacente alla piazza, oppure essere rinviato a data da definire. Si consiglia di consultare sempre i canali social della libreria Ubik per eventuali aggiornamenti o variazioni di programma.

“Quattrodita e la Bambina Disegnata” è una delicata e coinvolgente storia di inclusione, amicizia e coraggio.

Per Mattia, il protagonista, suo nonno è un vero supereroe. È lui a insegnargli che anche le fragilità possono diventare punti di forza, nonostante un mondo che a volte sa essere crudele. Mattia lo sa bene: ha quattro dita e viene spesso preso in giro dai compagni di scuola. Ma tutto cambia il giorno in cui il nonno scompare misteriosamente…

Con grazia e sensibilità, Mattia Villardita – lo Spider-Man che visita i reparti pediatrici di tutta Italia per portare coraggio ai bambini malati – e la scrittrice Rosangela Percoco danno vita a una fiaba moderna capace di parlare al cuore di grandi e piccoli.