Rollo di Andora: sabato 26 luglio il secondo appuntamento della rassegna musicale "Note tra gli Ulivi"

Sabato 26 luglio a Rollo di Andora secondo appuntamento della rassegna musicale "Note tra gli Ulivi": questa volta ospite del Borgo sarà il Trio Ogliastro-Nicora-Zogno, con Mila Ogliastro (voce), Chiara Nicora (piano e tastiere) e Paul Zogno (basso elettrico).

Mila, Chiara e Paul si incontrano alle jam session nei locali tra Genova e Torino, trovando fin da subito una profonda intesa che li ha portati a suonare in trio.

Caratterizzato da un sound moderno ed eclettico, il Trio propone nei suoi live set un repertorio che affonda le sue radici nella tradizione del jazz, dagli standard di Gershwin e Porter agli original come Del Sasser e Social Call, per poi muoversi verso la musica di Burt Bacharach, Stevie Wonder, Carole King e altri grandi classici della cultura americana.

La serata è a ingresso libero, con apertura dell’area ristoro con specialità tradizionali liguri (dallo zemin al brandacujun, dal panfritto al cundjun) dalle 19.30 e concerto dalle 21.30. Un’occasione non solo per sentire buona musica ma anche per scoprire questo bell’angolo di Liguria, posto sul promontorio di Capo Cervo che divide le provincie di Savona e Imperia.