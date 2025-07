Ad Andora torna “Sotto l’Archetto”: il 30 luglio, parole e musica col cantautore varazzino Emanuele Dabbono

Prende il via mercoledì 30 luglio, alle ore 21:15, l’edizione 2025 di “Sotto l’Archetto”, la rassegna letteraria estiva promossa e sostenuta dal Comune di Andora che ogni anno trasforma il Parco degli Aviatori in un salotto culturale a pochi passi dal mare.



A inaugurare la stagione è Emanuele Dabbono, cantautore e autore tra i più stimati del panorama musicale italiano, noto per il sodalizio artistico con Tiziano Ferro, con cui ha firmato hit di grande successo come Incanto, Il conforto e, più recentemente, Il filo rosso con e per Alfa. Dabbono, terzo classificato a X Factor Italia, ha scritto anche per artisti come Giorgia, Levante, Michele Bravi, conquistando numerosi dischi multiplatino.

Oggi debutta nella narrativa con il romanzo Gli spaesati (Pathos Edizioni, 2024), che approda anche ad Andora, in dialogo con il giornalista Andrea Dispenza.



Il libro, ambientato nel 1977 nella casa di cura psichiatrica di Pratozanino, sulle alture liguri, racconta la storia di Paul Ramon, paziente in sedia a rotelle la cui quotidianità viene stravolta dall’arrivo di Giovanna, giovane donna dallo spirito libero e provocatorio. Attorno a loro prende vita una galleria di personaggi poetici e surreali: un pugile sordo, un becchino, una piccola comunità di “spaesati” che si muove tra fragilità, sogni e ricerca di umanità.



La rassegna proseguirà mercoledì 6 agosto con Fabrizio Monari e il suo Oltre il sogno. 13 storie di donne, di volley e d’oro, dedicato all’impresa olimpica della Nazionale femminile di pallavolo. Con lui il giornalista televisivo Simone Galdi, per ripercorrere i grandi successi dello sport ligure e italiano.

Mercoledì 27 agost o chiuderanno la rassegna Antonio Paolacci e Paola Ronco con Rosso Profondo, un romanzo a quattro mani che esplora le zone d’ombra della Torino anni Novanta con il caso della "Signora in rosso". Atmosfere True Crime assicurate.

Firmacopie al termine della presentazione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.