In arrivo ad Alassio “I Sorrisi e le Canzoni in TV 1983” con Nando Rizzo

Domani, martedì 29 luglio, alle ore 21.15, l'appuntamento è nel Piazzale della Chiesa di San Giovanni, in via Neghelli, per una serata tutta da cantare che trasporterà il pubblico in un viaggio strepitoso fino al 1983, tra i brani più amati e celebri di quell’anno fatidico nella storia della musica italiana e internazionale.