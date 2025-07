Savona, 1700 ragazzi spagnoli in viaggio per il Giubileo dei Giovani

In occasione del Giubileo dei Giovani la città di Savona avrà l’onore di ospitare un gruppo di 1700 ragazzi provenienti dall'Arcidiocesi di Madrid. Un evento di grande valore spirituale e comunitario, reso possibile grazie all’impegno congiunto della Diocesi di Savona-Noli e dell’équipe del Servizio per la Pastorale Giovanile diocesano.

I ragazzi e le ragazze spagnoli saranno accolti da un gruppo di volontari che si è offerto di prestare servizio nelle varie realtà ospitanti. L'evento offrirà un'esperienza di fraternità, preghiera e scambio culturale con i coetanei savonesi. Al centro del fine settimana ci sarà la messa del 26 luglio alle ore 21 in piazza Sisto IV, in collaborazione con il Comune e aperta a chiunque.

Dato il gran numero dei pellegrini la Pastorale Giovanile lancia un appello per "reclutare" volontari. La prima attività da fare sarà l'accoglienza nei luoghi in cui i ragazzi spagnoli soggiorneranno, come le parrocchie, a partire dal pomeriggio di sabato. Al termine della messa nel Chiostro Francescano della Cappella Sistina saranno distribuiti la cena per la sera e la colazione della domenica mattina. A seguire i giovani faranno ritorno nei luoghi di accoglienza, dove sono richiesti volontari per l'assistenza.

Domenica alle 7 è prevista la sveglia: i volontari dovranno trovarsi lì a quell'ora per congedare i pellegrini e riordinare i locali. Per proporsi come volontari è possibile contattare Martina Maspes, responsabile diocesana della Pastorale Giovanile, al numero di cellulare 3498700696.