Estate in musica con l’Accademia del Finale: 17 concerti in programma

L’Accademia di Musica del Finale anche quest’anno propone una rassegna di concerti per l’estate. Tutti i concerti sono organizzati dal maestro Fabio Tessiore in qualità di direttore artistico dell’Accademia, un ruolo importante e non facile perché le vocalità e le sonorità, a volte diverse, devono potersi armonizzare per esprimersi al meglio.

La stagione curata dal maestro Tessiore prevede 17 incontri, sia a Finale Ligure che nelle località limitrofe, dove ormai i gruppi musicali sono diventati un appuntamento fisso.

Dopo il concerto con il pianista Dado Moroni, che ha riscosso un notevole successo, martedì 22 luglio a Pietra Ligure in piazza sarà la volta de L’Accademia canta Sanremo.

Il trio, composto da tre docenti dell’Accademia — Silvia Remaggi (voce), Fabio Tessiore (sax e tastiere) e Luca Felice (pianoforte) — propone un viaggio nella musica italiana attraverso le canzoni più note del Festival di Sanremo. La stessa formazione si esibirà ai Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo il 30 luglio.

Mercoledì 23 luglio, presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, la serata prevede L’Accademia d’autore: sono le voci di Michela Berta, Ilaria Bolla e Susanna Ferretti, accompagnate da Marco Cravero alla chitarra e dal maestro Fabio Tessiore al piano, sax e fisarmonica.

La stessa formazione potremo risentirla nella suggestiva Piazzetta Libeccio a Varigotti il 26 luglio, dove le voci e le musiche si esprimeranno senza amplificatori, per un concerto unplugged.

Il 29 luglio, in piazza San Nicolò a Calice Ligure, si potrà assistere all’esibizione dell’Accademia Rock, diretta dal maestro Fabio Tessiore e composta dai migliori allievi dei vari corsi, che insieme ai loro docenti proporranno intramontabili brani di musica pop rock italiana e straniera.

Tutti questi concerti saranno ad entrata libera e gratuita.