Liguria Salute, Pd ancora all'attacco: "Cambio nome operazione di maquillage. Troppe consulenze e tempi di attesa lunghi"

Il Partito Democratico della Liguria alza la voce sulle verifiche della Corte dei Conti in merito alle consulenze di Alisa, l'Azienda Ligure Sanitaria. Con una nota congiunta, il segretario regionale Davide Natale e la responsabile sanità del Pd Katia Piccardo tornano a criticare l'operato dell'ente, definendo il suo recente cambio di nome in "Liguria Salute" un semplice "maquillage".

"Il Partito Democratico della Liguria ha sempre pensato che Alisa fosse uno strumento inutile per migliorare il servizio sanitario dei cittadini liguri - dicono -. Infatti sin dalla campagna elettorale abbiamo proposto, all’interno del nostro programma, il suo superamento: sarebbe stato uno dei primi atti di una giunta di area progressista. Oggi abbiamo assistito solo a un maquillage, a un cambio di nome. Troppe sono le opacità che si nascondono dietro l’azione amministrativa di questa Azienda e quanto sta emergendo testimonia che le nostre valutazioni erano corrette."

I due esponenti dem puntano il dito contro le consulenze, considerate una sottrazione di risorse alla sanità pubblica: "Stiamo parlando di consulenze di centinaia di migliaia di euro l’anno, che rappresentano risorse sottratte alla salute dei cittadini liguri. Ci auguriamo che prontamente venga verificata l’appropriatezza degli incarichi e la congruità di quanto riconosciuto."

La preoccupazione del Partito Democratico si estende anche agli incarichi assegnati dalla giunta regionale di centrodestra: "Siamo sempre più preoccupati dell’esplosione dell’aumento di incarichi che questo centrodestra moltiplica, come sta avvenendo anche nella giunta regionale. Auspichiamo che la Corte dei conti verifichi anche quanto sta accadendo in Regione."

Natale e Piccardo sostengono che i 7,5 milioni di euro definiti "spesi inutilmente" dallo stesso sindaco Bucci, che aveva annunciato il passaggio da Alisa a Liguria Salute, si sommano alle risorse ora sotto la lente d'ingrandimento della Corte dei Conti.

Il Pd, conclude la nota, si impegna a costruire una proposta alternativa per la sanità ligure, lamentando le attuali criticità: "Ancora oggi troppi sono i tempi di attesa per visite e interventi chirurgici, troppo il personale mancante nel sistema sanitario, pochi sono i progetti per un rilancio di una sanità pubblica. È arrivato il momento di cambiare passo."