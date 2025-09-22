Neuroradiologia del Santa Corona, doppio contemporaneo intervento salvavita. I complimenti dell'Amministrazione pietrese

“Desideriamo esprimere le nostre più vive congratulazioni, unite a grande soddisfazione e gratitudine, al dottor Luca Allegretti, al dottor Diego Ivaldi e a tutta l’equipe di Neuroradiologia interventistica del Santa Corona per gli eccezionali risultati raggiunti nei giorni scorsi.”

Esordiscono così il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e il consigliere delegato alla Sanità e ai Rapporti con l’ospedale Santa Corona Giovanni Liscio complimentandosi col personale di uno dei reparti del nosocomio pietrese negli scorsi giorni protagonista di un doppio fondamentale intervento.

“Grazie alle loro capacità e professionalità e alla tempestività degli interventi - ricordano dall’Amministrazione pietrese -, sono state salvate quasi contemporaneamente due vite umane, confermando, ancora una volta, gli elevati standard di qualità e di eccellenza che contraddistinguono il nostro ospedale.”

Per il sindaco e il consigliere “tanta è la soddisfazione per questi risultati sempre più consueti, quanto il rammarico per le volte in cui Santa Corona viene messo in discussione, riducendo spesso la sua funzione solo a mere considerazioni in termini numerici.”

“Crediamo al contrario, e risultati come questo lo dimostrano, che al Santa Corona ci sia ancora tanta qualità professionale e altrettanta dedizione, valore inestimabile, da preservare e valorizzare. Soprattutto nell'ambito dell'emergenza-urgenza, una delle colonne portanti del nostro ospedale e punto di riferimento insostituibile da Genova a Ventimiglia”, concludono De Vincenzi e Liscio