Albenga, il Maestro Keith Goodman in scena per sostenere progetti a favore della difesa dei diritti dei minori

Mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 21:15, nella suggestiva cornice di Piazza dei Leoni ad Albenga, andrà in scena un recital pianistico dal titolo “Dal Barocco al ‘900”, interpretato dal Maestro Keith Goodman, pianista e direttore d’orchestra di fama internazionale.

Musicista italoamericano, Goodman si è formato presso il prestigioso Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, diplomandosi in Pianoforte, Composizione, Direzione d’Orchestra, Strumentazione per Banda e Musica Corale. Autore di numerose composizioni premiate ed eseguite in tutto il mondo, svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero (Spagna, Portogallo, Francia, Slovenia, Ungheria, Inghilterra, Malta, Cina, Emirati Arabi).

Fondatore e direttore stabile dell’Orchestra San Giovanni (dal 2009) e del coro Vox Artis (dal 2013), è anche direttore dell’orchestra dell’Università Parthenope di Napoli. Ha collaborato con Radio Vaticana e pubblicato lavori discografici e editoriali. Dal 2022 è direttore artistico del Festival Barocco Napoletano.

L’ingresso al concerto è gratuito, a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all’associazione SjAMO per sostenere progetti a favore della difesa dei diritti dei minori.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Albenga e la collaborazione di Scopri Albenga, Unione Cattolica Artisti Italiani, Unitre Comprensoriale Ingauna e altre realtà del territorio.

Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica classica e per chi desidera un’esperienza culturale intensa, arricchita da una finalità solidale.