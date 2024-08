Concerto di Gigi D’Alessio: “Sono dispiaciuto, chi era a Ceriale può farsi sostituire il biglietto”

“Voi siete la parte più importante di me, come ben sapete io vi tutelo sempre. Chiunque abbia acquistato il biglietto per il concerto di Ceriale potrà chiamare il servizio clienti di Friends and Partner e farselo sostituire per qualsiasi altra data che farò a breve nel Nord Italia”.

Gigi D’Alessio non ha voluto deludere i fan rimasti a bocca asciutta al suo concerto di Ceriale, interrotto a causa del maltempo e conseguenti guasti tecnici e ha fatto sapere, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, che non tutto è perduto e offre una nuova possibilità.

“Il concerto purtroppo non si è potuto svolgere, ma non per colpa mia, ma per colpa del cattivo tempo e voi, come ben sapete, ci ho provato – si giustifica -. Sono salito sul palco, ho cantato 5 o 6 canzoni, ma dopo un po’ la situazione non era più sostenibile, infatti è saltato tutto, tutta la parte elettronica, l'impianto audio e luci. Allora, io personalmente, io al di là dell'organizzazione, ho deciso che chiunque abbia acquistato il biglietto per il concerto di Ceriale potrà chiamare il servizio clienti di Friends and Partner e farselo sostituire per qualsiasi altra data che farò a breve nel Nord Italia”

“Vi mando un abbraccio grande, un bacio e vi auguro una buona vita”, conclude il cantautore e musicista napoletano.

L’artista e Friends & Partners, fortemente dispiaciuti per l'accaduto, hanno quindi deciso di dare eccezionalmente la possibilità a chi, tra i possessori dei biglietti del suddetto concerto, lo desiderasse, di assistere ad un altro live di Gigi D'Alessio nel Nord Italia.

Si sarà fatto perdonare così per aver abbandonato il palco cerialese senza neanche giustificarsi e salutare tutte le persone che lo stavano acclamando e che avrebbero anche aspettato sotto la pioggia pur di sentirlo cantare?

Per info e modalità contattare servizioclienti@friendsandpartners.it