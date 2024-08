Savona, a settembre i lavori di messa in sicurezza del rio Molinero in via Stalingrado con una viabilità alternativa

L'intervento di messa in sicurezza di via Molinero a Savona arriverà, nell'autunno, nella parte in cui il rio scorre sotto via Stalingrado.

Si tratta di un intervento complesso che prevede la demolizione e ricostruzione, ad una quota superiore, della tombinatura su Rio Molinero.

"L'intervento avrebbe richiesto l'interruzione della viabilità a doppio senso, con l'installazione di un senso unico alternato regolato da semaforo – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – ma grazie ad un accordo con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) potremo usare una parte del parco ferroviario per istituire una viabilità alternativa provvisoria ed evitare il senso unico alternato. I lavori dovrebbero partire a settembre" .

Via Stalingrado è il nodo di collegamento principale tra il casello autostradale, il centro città e il porto e un senso unico alternato su quell'asse viario comporterebbe un notevole disagio alla circolazione stradale.

Da qui l'idea di cercare un accordo con Rete Ferroviaria Italiana che ha acconsentito a concedere parte del parco ferroviario con la firma di un protocollo per la consegna delle aree al Comune e realizzare la corsia provvisoria per il traffico durante lo svolgimento dei lavori, per un periodo stimato in circa 8 mesi.

Il Comune prevede di organizzare un incontro pubblico con la popolazione per illustrare il progetto.