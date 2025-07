Finale, si avvicina l'apertura del parcheggio nelle ex aree Piaggio: nuova segnaletica in piazzale Issel

Si avvicina, dopo le trattative tra le parti in causa e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, l'apertura al pubblico dell'atteso parcheggio nel piazzale delle ex aree Piaggio, nello spazio individuato sottostante alla Ss1 “Aurelia”.

In vista di questo, nella giornata di mercoledì 30 luglio è stata disposta la chiusura alla sosta di Piazzale Issel, dove sarà effettuata la nuova tracciatura orizzontale.

«Si tratta di uno degli interventi previsti per la conversione dell'area in parcheggio – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco –. Nel piazzale Issel verranno tracciati gli stalli di sosta e tutta la segnaletica orizzontale relativa alla viabilità per consentire e disciplinare l'entrata e l'uscita dal parcheggio, oltre a una miglior fluidità possibile del traffico lungo la statale. Siamo consapevoli di creare un disagio in un periodo di intenso afflusso, lavorando però nell'ottica di dare una concreta, attesa e significativa risposta alla richiesta di parcheggi che da anni coinvolge la nostra città».

Le operazioni di adeguamento dell'area, prima parte dello stabilimento industriale ormai dismesso, procedono intanto verso la realizzazione dei 188 posti auto complessivi che saranno lì ricavati, messi a disposizione dell'utenza grazie agli accordi stipulati tra il Comune di Finale Ligure e la proprietà del compendio GIF srl.