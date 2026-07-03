Meteo, bel tempo e caldo in aumento

Il rinforzo dell'alta pressione sulla penisola iberica e poi nuovamente sulla Francia manterrà le nostre regioni sotto un influsso di correnti settentrionali secche, che produrranno belle giornate molto soleggiate nel fine settimana, con temperature estive ma senza calura soffocante. Tuttavia col passare dei giorni il caldo aumenterà e con esso l'umidità, con giornate molto calde e afose ad inizio settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 3 a domenica 5 luglio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, qualche nube a sviluppo verticale in più al pomeriggio sui monti, ma con bassa probabilità di fenomeni piovosi.

Temperature massime tra 29 e 35°C in aumento da domenica. Minime oltre i 20/22 °C, ma la bassa umidità manterrà condizioni gradevoli.

Ventilazione assente o debole variabile sulle pianure. Brezze giornaliere lungo le valli alpine, mentre sulle cime ci sarà qualche raffica più intensa dai settori settentrionali, in particolare sulle Alpi nordoccidentali e valle d'Aosta.

Da lunedì 6 luglio

Ancora alta pressione presente almeno fino a mercoledì, con cieli sereni o al più velati. Temperature e caldo in aumento, con afa più elevata. Da giovedì un ingresso più fresco da est smorzerà la calura ma non di molto.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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