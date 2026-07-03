Cgil Savona, Simone Turcotto nuovo segretario generale: "Una grande responsabilità"

Simone Turcotto è il nuovo segretario generale della Camera del Lavoro di Savona. È stato eletto oggi dall’Assemblea generale riunita nella sede della Cgil, alla presenza del segretario generale della Cgil Liguria Maurizio Calà.

Turcotto subentra ad Andrea Pasa, che dopo aver raggiunto il limite di mandato nei giorni scorsi è stato eletto nella segreteria confederale della Cgil Liguria.

Classe 1984, savonese, dopo il diploma di perito chimico intraprende diverse attività lavorative ed entra in contatto con il sindacato nel 2006, quando viene assunto all’Autogrill di Borsana. In quegli anni si iscrive alla Filcams Cgil, diventandone presto delegato sindacale. Nel 2014 viene distaccato presso la categoria provinciale con l’affidamento del settore turismo. Nel 2016 entra nella segreteria provinciale della Filcams e successivamente nel Nidil Cgil, dove si occupa di mercato del lavoro e orientamento, e nella Flai, con particolare attenzione agli enti bilaterali. Nel 2021 lascia gli incarichi precedenti per entrare nella Filt Cgil, il sindacato dei trasporti, di cui diventa segretario generale provinciale. Nell’aprile di quest’anno entra anche nella segreteria confederale, con la delega all’organizzazione.

A margine dell’elezione Turcotto ha dichiarato “Assumere il ruolo di Segretario Generale della Camera del Lavoro di Savona è un grande onore e una grossa responsabilità. Cercherò di portare avanti nel miglior modo possibile quanto costruito negli anni dalle compagne e dai compagni che mi hanno preceduto. Le sfide del sindacato sono molteplici e vanno dalla tutela individuale a partite più complesse come le tante vertenze aperte sul territorio, i problemi infrastrutturali e sociali che attanagliano la nostra provincia e non ultimo i processi tecnologici che stanno cambiando in tempi rapidissimi tutto quello che abbiamo conosciuto sino ad oggi. Mi rincuora sapere di avere con me una grande squadra di compagne e compagni che mi aiuteranno in questo cammino”.