Paroli presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Bucci: "Pronti a collaborare per il bene della Liguria"

"Congratulazioni e buon lavoro a Matteo Paroli per la nomina a presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Una scelta condivisa, a conferma della necessità di una guida di grande esperienza per uno snodo strategico del sistema logistico nazionale. Paroli avrà la responsabilità della gestione dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure, realtà centrali per l’economia ligure, proseguendo nell’impegno in favore degli interventi infrastrutturali e interportuali in corso. Sono certo che Regione Liguria troverà in lui un interlocutore con cui lavorare concretamente per rafforzare il ruolo della Liguria nella blue economy e nello scenario logistico internazionale".

Così Marco Bucci, presidente di Regione Liguria.