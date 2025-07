Porta a porta a Savona, Valle (Sea-S): "Potenziamento del numero verde e delle squadre per i mancati ritiri e i materiali abbandonati"

Un incremento del 18% del rifiuto organico, del 25% della plastica e una riduzione del 22% del rifiuto secco. Sono i risultati delle prime settimane di raccolta con il nuovo sistema porta a porta, attivato prima in centro, poi a Levante e a Ponente della città, e che si concluderà la settimana prossima con l'attivazione della zona "a bassa densità".

Sono i dati forniti da Stefano Valle, amministratore delegato di Sea-S, sul nuovo servizio di raccolta rifiuti attivato in città.

"Abbiamo pubblicato sul sito nuove istruzioni relative al servizio destinato alla zona di bassa densità di prossima attivazione – spiega –. Il numero verde è in corso di potenziamento sia in termini di linee sia di personale dedicato. Ricordo che è attivo un canale unicamente per segnalare i mancati ritiri. Ad oggi abbiamo rimosso oltre l'80% dei contenitori del vecchio servizio stradale presenti nel Ponente, e il numero delle criticità si sta drasticamente riducendo".

Sul sito di Sea-S (https://www.sea-s.it/, sezione "calendari", all'indirizzo https://www.sea-s.it/servizi/calendari-e-opuscolo/) è possibile trovare tutte le informazioni sul servizio, in particolare le giornate e gli orari di conferimento per le varie zone e i contatti da chiamare.

"Ringrazio tutto il personale Sea-S – dichiara Valle – perché sta dimostrando grande senso di responsabilità nell'affrontare questo difficile ma necessario momento di cambiamento dei servizi. Ringrazio anche tutti i cittadini che svolgono correttamente la raccolta differenziata seguendo le istruzioni fornite."

Ogni giorno la società riceve dalle 40 alle 70 segnalazioni di mancati ritiri, una criticità per la quale verranno incrementate le squadre di raccolta.

"Nei prossimi giorni – spiega Valle – saranno potenziate le squadre del mattino dedicate al recupero dei materiali abbandonati e dei mancati ritiri. La differenziata ha superato quota 60% ed entro fine luglio condivideremo i dati sulla valorizzazione dei materiali. Plastica, organico e cartone sono di ottima qualità e in quantità crescente. In poche settimane Savona invia già il 22% in meno di rifiuti in discarica, con evidenti benefici per l’ambiente e anche economici per le tasche degli utenti. Il porta a porta, complessivamente, funziona e Sea-S sta mettendo in campo le azioni necessarie per ridurre i mancati ritiri e migliorare la qualità del servizio."

A breve la società fornirà ulteriori aggiornamenti sull'imminente apertura di un infopoint in centro città, per essere più vicina agli utenti in questo delicato momento di cambiamento. L’infopoint sarà in Piazza del Popolo.

"Il porta a porta, complessivamente, funziona – conclude Valle – e Sea-S sta operando le azioni necessarie per abbassare il tasso dei mancati ritiri e migliorare la qualità del servizio reso. Abbiamo un confronto costante con gli organi politici e con le organizzazioni sindacali."