Christian De Sica ritira il premio "Alassio Cinema": il 28 luglio l’attore e regista sul palco di piazza Partigiani

Ottava edizione del più seguito Premio estivo di Ligyes dedicato al Cinema e alle carriere che si sono distinte negli anni nell’ambito della settima arte: quest’anno tocca al mitico Christian De Sica. La serata a lui dedicata si terrà lunedì 28 luglio alle 21.30 in piazza Partigiani ad Alassio. L’attore, regista e grande one man show sarà intervistato sul palco da Christian Floris e Pino Strabioli.

“Questo premio dedicato al cinema è alla sua ottava edizione e rappresenta un riconoscimento artistico che Alassio ha a cuore dalla sua nascita nel 2009– dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati - Christian De Sica è un artista a tutto tondo, poliedrico e con mille sfumature che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema italiano. Come figlio d’arte ma soprattutto come grande interprete non poteva mancare la sua firma sulla piastrella del nostro Muretto”.

Chi è questo straordinario e poliedrico artista? Christian De Sica è tra i più famosi e popolari personaggi di spettacolo italiani, grazie alla sua carriera professionale, al suo evidente talento multiforme (è showman, attore, cantante, regista, sceneggiatore), alla popolarità e successo commerciale della quasi totalità dei suoi film, serie televisive, spettacoli teatrali.

Attore brillante quasi totalmente immerso in ruoli comici, Christian De Sica interpreta i suoi personaggi da serissimo professionista – cura e attenzione ai particolari caratterizzano tutti i suoi personaggi – ed è diventato indispensabile nel panorama cinematografico di casa nostra, con risultati sempre coerenti alle alte aspettative di successo di pubblico. Christian De Sica è anche regista, prima per la pubblicità (Fiat e Telepiù) e poi per il grande schermo. Nelle stagioni teatrali 2000 e 2002, porta in scena il musical Un americano a Parigi – Tributo a George Gershwin; nel 2007 e 2008, Parlami di me (scritto da Maurizio Costanzo e Enrico Vaime) poi diventato film con la regia del figlio Brando. De Sica, che sarà ad Alassio lunedì 28 luglio per Ligyes, vive da attore un momento splendente.

A condurre la serata sarà Christian Floris, con la partecipazione di Pino Strabioli, che accompagneranno l’artista in un racconto emozionante tra aneddoti, riflessioni e ricordi dal set. Sarà premiato con la targa-piastrella da Angela Berrino, Marco Melgrati e Cristina Bolla.

“Il Premio dedicato al cinema del Festival Ligyes “ Premio Alassio Cinema”, che la Città di Alassio organizza dal 2009, rappresenta un riconoscimento artistico importante e riconosciuto a livello nazionale - commenta Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission - La Liguria, grazie ad un incessante lavoro di marketing strategico, è diventata una regione attrattiva nei confronti delle produzioni audiovisive nazionali ed internazionali e conferire a Christian De Sica il prestigioso premio alassino, rappresenta un ulteriore punto di partenza strategico del nostro territorio che si riferisce, sempre di più, ad artisti di fama mondiale. Christian De Sica rappresenta un artista italiano di fama internazionale che ha saputo, con ironia, raccontare uno spaccato del nostro Paese”.