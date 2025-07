"Letture a zig zag": laboratorio gratuito di lettura per bambini a Borghetto

Prosegue la rassegna Biblioestate a Borghetto Santo Spirito: Lunedì 28 luglio alle ore 16.00, il Giardino Stefano Pittaluga ospiterà il laboratorio gratuito dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni “Letture a zig zag”.

Sarà un’occasione speciale per avvicinare i più piccoli al piacere della lettura attraverso racconti dinamici e divertenti, con tante storie pensate per stimolare la fantasia. Al termine del laboratorio è prevista una gustosa merenda per tutti i bambini.

Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione, che si può effettuare presso l’Ufficio IAT comprensoriale di Piazza Libertà 1, tel. 338 21 86 439, o presso la Biblioteca Civica di Palazzo Elena Pietracaprina, in Piazza Libertà, tel. 0182 97 30 16 – mail biblioteca@comune.borghettosantospirito.sv.it

In caso di pioggia le attività si svolgeranno presso la sala “Marexiano” adiacente al Giardino.