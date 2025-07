Assestamento al bilancio 2025-2027, Bucci: "Manovra da oltre 174 milioni di euro"

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha commentato l’approvazione dell’assestamento di bilancio 2025, spiegando che si tratta di una manovra complessiva di oltre 174 milioni di euro, che si aggiungono a quanto già stanziato nel bilancio di previsione per il 2025 e nella prima legge di variazione. Questa manovra si distingue per una particolare attenzione agli aspetti sociali e alle fasce più deboli della popolazione, con un focus specifico sul fondo affitti, sullo sport e sulla cultura.

L’assestamento ha lo scopo di adeguare le entrate e le spese di natura vincolata alle effettive assegnazioni, oltre a effettuare alcune rimodulazioni della spesa discrezionale. La manovra deriva da maggiori entrate vincolate, oltre che dall’utilizzo di avanzo vincolato.

Nonostante le difficoltà causate dall’aggravamento della crisi internazionale, ha sottolineato Bucci, la Regione è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati senza ridurre alcuna spesa, ma anzi aggiungendo risorse nei limiti della disponibilità di bilancio. Particolare attenzione è stata rivolta alle fasce più deboli e alla promozione della Liguria come regione europea dello sport nel 2025, con significativi aumenti di spesa in vari settori.

Per l’anno 2025 sono stati previsti ulteriori fondi specifici per diversi ambiti: 340 mila euro per la cultura, 760 mila euro per lo sport, 1,8 milioni di euro per il fondo affitti, 50 mila euro per i taxi, 400 mila euro per la protezione civile, 50 mila euro per l’emigrazione, 200 mila euro per la sanità emotrasfusionale, 40 mila euro per i consumatori, 25 mila euro per la scuola interregionale di polizia e 200 mila euro per l’agricoltura.

Le nuove assegnazioni di fondi vincolati riguardano in particolare il settore della tutela della salute, con un aumento di 94,5 milioni di euro, seguito dall’istruzione e formazione (+2,9 milioni), dall’ambiente (+2,3 milioni), dalla protezione civile (+1,9 milioni), dai trasporti e viabilità (+1,6 milioni), dal turismo (+1,5 milioni) e dalle politiche sociali (+1,4 milioni). Inoltre, è stato incrementato di 32,5 milioni di euro il fondo strategico per investimenti.