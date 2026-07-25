Doppio appuntamento con l’Accademia Musicale del Finale: jazz a Varigotti e rock a Cosseria

Un fine settimana all’insegna della musica con l’Accademia Musicale del Finale, protagonista di due appuntamenti tra Varigotti e la Val Bormida, con una proposta che spazierà dalle atmosfere jazz all’energia del rock.

Il primo appuntamento è in programma stasera, sabato 25 luglio, al Centro Fontana di Varigotti, dove si esibirà il Maestro Franco Giusto, pianista e compositore savonese. In un’atmosfera raccolta, il musicista accompagnerà il pubblico in una serata dedicata alla rilettura in chiave jazz di brani di successo, attraverso arrangiamenti da lui stesso realizzati e commentati nel corso dell’esibizione.

La proposta dell’Accademia cambierà decisamente registro domenica 26 luglio a Cosseria, in località Bosi, dove protagonista sarà invece l’Accademia Rock, diretta dal maestro Fabio Tessiore.

Una formazione ormai abituata alle esibizioni nelle piazze, che porterà sul palco l’energia dei giovani allievi attraverso un organico composto da voci, batterie, tastiere, chitarre, sax e tromba.

I due appuntamenti saranno a ingresso libero.