Alassio, tra storia, arte e natura: dalle chiese collinari alle pinacoteche, un invito a scoprire il patrimonio della città

Lunedì 27 luglio, alle ore 17, è in programma ad Alassio una nuova passeggiata storico-naturalistica, dedicata in questa occasione alla scoperta delle chiese collinari della città. L’iniziativa prevede una visita guidata alle chiese di San Rocco, Loreto e Nostra Signora delle Grazie, attraverso un percorso alla scoperta del patrimonio storico, artistico e naturalistico delle colline alassine. Ad accompagnare i partecipanti sarà il professor Bruno Schivo. Il ritrovo è fissato alle ore 17 in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale. La partecipazione è gratuita, con possibilità di effettuare un’offerta libera a favore di Amnesty International. L’escursione è priva di difficoltà e indicata per tutti. Si consiglia tuttavia di indossare scarpe adatte a percorrere sentieri e mulattiere. Per partecipare è consigliata l’iscrizione al numero 328 3066168 o via e-mail all’indirizzo brunoschivo@gmail.com.