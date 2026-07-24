Tpl Linea, a Savona nasce il Comitato degli Utenti: nel mirino tariffe, corse saltate e bigliettazione elettronica

Nasce a Savona un Comitato degli Utenti del trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di raccogliere segnalazioni, lamentele e richieste dei viaggiatori e trasformarle in proposte da sottoporre a TPL Linea, Comune e Provincia di Savona.

La decisione è arrivata al termine dell'assemblea che si è svolta nei locali della CUB del capoluogo. Al centro dell'incontro sono finite in particolare le recenti variazioni tariffarie e le criticità che, secondo i promotori dell'iniziativa, interesserebbero il servizio di trasporto pubblico savonese.

Sul fronte dei costi, i partecipanti contestano le modalità con cui sono stati introdotti gli aumenti. Secondo quanto riportato nella nota, sostenere "che le tariffe erano ferme al 2017 e poi per questo recuperare il mancato adeguamento quasi tutto in una volta, ha il sapore di una beffa".

Critiche vengono rivolte anche alla qualità del servizio. I promotori sottolineano innanzitutto come chi sceglie il mezzo pubblico contribuisca, attraverso un minore utilizzo dell'auto privata, a produrre benefici anche per chi non utilizza autobus e altri mezzi collettivi. A fronte di questo, sostengono, gli utenti sarebbero costretti a fare i conti con disagi legati "agli orari, alle attese in qualsiasi condizione di tempo" e al "mancato comfort su mezzi obsoleti".

A queste problematiche, prosegue la nota, si aggiungerebbero "le numerose corse saltate per i frequenti guasti legati alla scarsa manutenzione o alla mancata integrazione degli organici". Una situazione che, secondo i promotori, finirebbe per penalizzare sia i passeggeri sia il personale alla guida dei mezzi.

Un altro capitolo riguarda la bigliettazione elettronica e le difficoltà riscontrate con il nuovo sistema. Anche in questo caso la posizione espressa durante l'assemblea è critica: "La fretta con la quale è stata avviata, senza prima aver effettuato le dovute verifiche di funzionamento, non deve essere scaricata sui viaggiatori sanzionando l'utente incolpevole".

Da queste considerazioni è nata quindi la scelta di costituire il Comitato degli Utenti TPL, che farà capo all'associazione dei consumatori ASS.I-C. Quest'ultima metterà a disposizione la consulenza del proprio legale e i locali per lo svolgimento degli incontri.

L'associazione renderà inoltre disponibile il numero 019 2051292 per raccogliere adesioni e segnalazioni relative ai problemi riscontrati dagli utenti del trasporto pubblico. Le comunicazioni potranno essere raccolte anche attraverso una specifica chat WhatsApp, con l'obiettivo di creare un punto di riferimento per chi utilizza il servizio e di portare successivamente le istanze raccolte all'attenzione di TPL Linea e degli enti locali interessati.