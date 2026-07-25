Maltempo in arrivo, scatta l'allerta gialla: attesi temporali forti e possibili grandinate

Avviso di allerta gialla, emesso da Arpal, per temporali sulle zone B (Levante savonese), C ( Levante) D (Val Bormida) ed E dalla mezzanotte di oggi, sabato 25 luglio, alle 15 di domani, domenica 26 luglio. È prevista inoltre l'allerta gialla anche sulla zona A (da Ventimiglia fino a Noli) dalle 11 alle 18 di domenica 26 luglio.

Nel corso della serata l'avvicinamento di una circolazione ciclonica dall'Atlantico determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Possibili temporali in tarda serata sull'estremo Ponente, in sconfinamento dalla Francia, associati a repentine raffiche di vento; non si escludono fenomeni forti.



Dalle prime ore della notte di domenica la risalita di un flusso umido di scirocco sul Mar Ligure, associata a locali convergenze nei bassi strati, favorirà lo sviluppo di temporali forti sul Centro-Ponente, in lento movimento verso Levante. In questa fase i fenomeni, localmente di forte intensità, interesseranno inizialmente i settori centrali della regione per poi trasferirsi sul Levante con l'ingresso dei venti da nord. Possibili locali grandinate e colpi di vento.

Permane una minore probabilità di temporali anche sull’estremo Ponente.



Nel corso della giornata di domenica continuano condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di temporali pomeridiani su Alpi Liguri e Appennino di Levante con possibili sconfinamenti costieri, più probabili sul Ponente. Le piogge saranno accompagnate da raffiche di vento e locali grandinate.



Dalla serata di domenica mare molto mosso sul Centro-Levante per onda lunga di libeccio.