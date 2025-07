Riceviamo e pubblichiamo :

All'attenzione dell'assessore che si occupa del verde pubblico: ho letto che il Comune ha assunto agronomi per il verde a Savona, non si potrebbero interessare anche del parco di Villa Fera in via Servettaz, piccolo ma utile polmone verde?

So che la villa è all'asta ma il giardino ne risente pesantemente! Qualche anno fa era stato sistemato. Grazie