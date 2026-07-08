Savona, giardini pubblici di Zinola nel degrado. Una lettrice: "Mancano manutenzione e controllo, la situazione non è accettabile"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera sulle condizioni dei giardini pubblici di Zinola, a Savona.

"Gentile Redazione,

vi scrivo dopo aver effettuato diverse segnalazioni al Comune di Savona attraverso i canali dedicati, purtroppo rimaste senza alcuna azione pratica da parte loro, per portare alla vostra attenzione la grave situazione di degrado in cui versano i giardini pubblici di Zinola.

Quella che dovrebbe essere un’area sicura e accogliente per famiglie e bambini si presenta oggi in condizioni decisamente inaccettabili. Le attrezzature ludiche sono in gran parte danneggiate e, in alcuni casi, pericolose: delle quattro altalene presenti, soltanto una è ancora utilizzabile, mentre le altre risultano rotte o inutilizzabili. È inoltre presente un dondolo instabile, visibilmente pericolante, e la giostra 'gira-gira' è ormai completamente immersa in una buca profonda che si riempie spesso di fango, rendendone impossibile l’utilizzo.

Anche lo stato generale dell’area è preoccupante: sporcizia diffusa, trappole per topi all'aria aperta, manutenzione pressoché assente e condizioni di degrado che compromettono la sicurezza e la fruibilità del parco, soprattutto per i più piccoli. Proprio pochi giorni fa lo scivolo è stato imbrattato con enormi disegni sconci e, ancor più grave, svastiche.

La scorsa settimana, inoltre, un albero si è improvvisamente sradicato ed è crollato al suolo. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime: la sera precedente mia figlia stava giocando proprio sotto quell’albero. Fortunatamente non si è verificata alcuna tragedia, ma l’accaduto evidenzia quanto sia urgente un controllo accurato dello stato del verde pubblico.

Durante le ore notturne, l’area viene inoltre frequentemente utilizzata per bivacchi da parte di persone senza fissa dimora che espletano i propri bisogni fisiologici sul prato e tra i cespugli, senza alcun controllo o presidio, con evidenti problemi di decoro e igiene.

Attualmente i giardini risultano chiusi o parzialmente fruibili sia a causa della caduta dell’albero sia per il cantiere legato ai lavori sul ponte tra Zinola e Vado Ligure. Tuttavia permane un’importante criticità: normalmente l’area è completamente aperta e priva di recinzioni, consentendo ai bambini di accedere e uscire liberamente. I giardini confinano con una strada dove, nonostante la presenza della ZTL, i veicoli transitano spesso a velocità sostenuta per raggiungere il campeggio adiacente, rappresentando un concreto pericolo per chi frequenta il parco.

Riteniamo che una situazione di questo tipo non sia accettabile. Anche i cittadini di Zinola contribuiscono con le proprie tasse al mantenimento dei servizi pubblici, esattamente come tutti gli altri residenti del Comune di Savona, e meritano spazi pubblici sicuri, decorosi e adeguatamente mantenuti.

Per questo chiediamo che venga data visibilità anche a questa problematica e che le istituzioni intervengano quanto prima per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro, così come è stato fatto per altri giardini comunali, ad esempio quelli della Rocca di Legino, da voi recentemente raccontati. Del resto siamo prossimi alle elezioni comunali

Nicole Orengo".