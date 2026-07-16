"Savona, skatepark e cantiere a rischio per la sicurezza?"

Gli ultimi episodi di violenza che hanno colpito Savona, l'omicidio avvenuto nei giorni scorsi sulla spiaggia del Prolungamento, dove un uomo è stato mortalmente accoltellato in pieno giorno davanti a numerosi testimoni, ha profondamente scosso la città e riportato l'attenzione sulla necessità di presidiare e riqualificare le aree più sensibili.

In questo contesto, anche la situazione dello skatepark merita una riflessione. Sul retro dell'impianto è presente un cantiere che, almeno da quanto appare, risulta fermo: un'ampia apertura nella parete dell'edificio, lavori non ultimati e una semplice rete arancione a delimitare l'accesso. L'immagine restituisce una sensazione di incompiutezza che non passa inosservata.

Il Sindaco continua a fare proclami sempre delle iniziative positive come se quasi ci volesse vendere il suo rinnovo ma noi siamo molto piu' interessati a quello che non va' per risolverlo! Non alla vendita di "pentole" stile TV.

È importante precisare che da una fotografia non è possibile affermare che il cantiere sia stato abbandonato né che rappresenti un pericolo concreto. Tuttavia, è legittimo chiedersi se un'area così frequentata da ragazzi, famiglie e sportivi debba convivere con una situazione di questo tipo per un periodo prolungato.

La sicurezza urbana non si misura soltanto con la presenza delle forze dell'ordine. Anche il decoro, la manutenzione e la tempestiva conclusione dei lavori pubblici contribuiscono a rendere un luogo più sicuro e meno vulnerabile a degrado, intrusioni e comportamenti illeciti. Uno spazio lasciato incompleto rischia infatti di trasmettere un senso di abbandono che può favorire usi impropri.

I cittadini non chiedono allarmismi, ma risposte concrete: verificare che l'area sia realmente in sicurezza e garantire che uno dei principali punti di aggregazione giovanile della città possa essere vissuto senza convivere con opere incompiute.

Lettera firmata