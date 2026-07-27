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Al Direttore | 27 luglio 2026, 08:53

Incidente sulla provinciale Ceriale-Cisano, famiglia coinvolta nello schianto: "Moglie e figlia fortunatamente stanno bene"

La testimonianza del marito dopo lo scontro: "Un automobilista ha tagliato la curva arrivando dalla direzione opposta"

Incidente sulla provinciale Ceriale-Cisano, famiglia coinvolta nello schianto: &quot;Moglie e figlia fortunatamente stanno bene&quot;

Riceviamo e pubblichiamo: 

“Vorrei condividere con voi la notizia dell’incidente sulla provinciale Ceriale-Cisano che ha coinvolto mia moglie e mia figlia, trasportate in codice rosso all’ospedale giovedì 23 luglio, a causa di un automobilista che, provenendo dal senso opposto di marcia e con poca visibilità, ha deciso di tagliare la strada affrontando la curva”.

“Fortunatamente le condizioni di entrambe sono in miglioramento: mia moglie ha riportato la frattura del gomito e diversi ematomi su tutto il corpo, mentre mia figlia ha riportato soltanto un bernoccolo e qualche dolore al collo”.

Lettera

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