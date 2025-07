Il navigatore solitario Alessandro Tosetti racconta la sua impresa attorno al mondo: la conferenza al porto di Andora

Un’occasione straordinaria per ascoltare dal vivo il racconto di un’impresa epica. Sabato 2 agosto, alle ore 21.30, presso il Tendone del Circolo Nautico al porto di Andora, la Lega Navale e il Circolo Nautico di Andora ospiteranno una conferenza con Alessandro Tosetti, appena rientrato dal suo giro del mondo in barca a vela in solitaria.

Tosetti, esperto navigatore ligure, ha partecipato alla Global Solo Challenge, competizione riservata a chi affronta da solo il periplo del globo a bordo di una barca a vela. Partito nell’ottobre 2023 da La Coruña, in Spagna, a bordo di Aspra, un ULDB di 65 piedi, Tosetti ha fatto ritorno in Liguria nel maggio 2025, accolto dallo Yacht Club Sanremo, di cui è socio onorario.

Il suo viaggio, lungo oltre 35 mila miglia nautiche, è stato costellato di difficoltà e momenti ad alta tensione. Ha dovuto fronteggiare tempeste, avarie e riparazioni complesse, gestendo ogni imprevisto in completa autonomia. Durante il rientro a Gibilterra, Aspra è stata anche attaccata da un gruppo di orche, che hanno danneggiato il timone, mettendo a dura prova la resistenza del navigatore e della sua imbarcazione.

Tosetti ha attraversato i leggendari e temuti Mari del Sud, superando i tre grandi capi della vela oceanica: Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e il mitico Capo Horn, guadagnandosi così l’ingresso nell’International Association of Cape Horners, élite mondiale di marinai solitari. È il nono italiano ad aver compiuto quest’impresa, entrando in un ristretto gruppo che comprende nomi storici della vela come Ambrogio Fogar, Giovanni Soldini e Simone Bianchetti.

Durante una lunga sosta tecnica in Nuova Zelanda, Tosetti è stato nominato ambasciatore del Royal New Zealand Yacht Squadron, storico circolo nautico custode dell’America’s Cup, a testimonianza del riconoscimento internazionale per la sua impresa.

Oggi Aspra è ormeggiata a Imperia Porto Maurizio.