Flashmob sulla gestione della raccolta rifiuti, la richiesta di poter intervenire in Consiglio: "I cittadini e i commercianti non hanno più pazienza"

La richiesta arriva dal gruppo "Savona Intelligente" e dall'associazione "Diritti Cultura e Sviluppo Savona" che per oggi ha organizzato la manifestazione pacifica contro la gestione della raccolta porta a porta dei rifiuti.

I cittadini che vorranno partecipare sono stati invitati ad indossare sacchi simbolici della spazzatura pulita, mascherine e mollette per il naso, portare cartelli, foto del degrado del proprio quartiere e raccontare la loro testimonianza.

La lettera di richiesta è stata inviata al presidente del consiglio Franco Lirosi, al Sindaco Marco Russo e agli assessori.

"Ringrazio il presidente e il consiglio per aver permesso, all'associazione di cittadini 'Savona Intelligente e' Diritti Cultura e Sviluppo', di farvi partecipi delle perplessità di molti cittadini. I cittadini esprimono preoccupazione nei confronti di un sistema, che non li facilita nell'esercizio dei propri diritti e doveri e sono dispiaciuti nel timore di non riuscire a corrispondere le aspettative delle Istituzioni - spiega nella missiva Cinzia Gravano dell'Associazione Diritti Cultura e Sviluppo di Savona - I cittadini e i commercianti non hanno più pazienza, perché tutte le criticità che avevano preannunciato, anche negli incontri al Palaseas, si sono puntualmente verificate. La fretta di voler iniziare questo tipo di raccolta rifiuti senza un'adeguata e puntuale progettazione e programmazione, fatta a priori e non dopo le proteste dei cittadini, ha portato a: mancati ritiri,

anche per 10 giorni, problemi igienico- sanitari per la spazzatura sparsa dappertutto; difficoltà di passaggio sui marciapiedi per disabili per la presenza di bidoni individuali, a volte pieni di vermi per mancati ritiri, spiagge piene di rifiuti".

"È evidente che questo sistema non funziona e che lo si sapeva ancora prima di cominciare. Ecco perché, come associazione di cittadini e in rappresentanza anche dei 4634 firmatari della petizione promossa da Alice Greta Marino, chiediamo l'istituzione di isole ecologiche, come in centro, in tutti i quartieri della città e non siamo più disposti ad ascoltare, come giustificazione, che non è possibile introdurle gradualmente, perché il piano non le prevedeva. Grazie per l' ascolto e il rispetto che vorrete concedere a noi cittadini" conclude.

Durante la manifestazione si svolgerà un flash mob simbolico, a cura di Selena Selvarolo, che rappresenterà l’abbandono dei rifiuti senza però introdurre alcun rifiuto fisico in piazza.