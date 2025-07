Ad Andora “Note tra gli Ulivi”: per Alessio Menconi Premio della Presidenza della Regione

Sabato 2 agosto a Rollo di Andora terzo appuntamento della rassegna musicale "Note tra gli Ulivi": ospite del Borgo sarà il MBC Trio, con Alessio Menconi (chitarra), Riccardo Barbera (contrabbasso) e Rodolfo Cervetto (batteria).

Rudy Cervetto è uno dei batteristi italiani più apprezzati con innumerevoli e prestigiose collaborazioni internazionali in oltre 25 anni di carriera caratterizzata da uno stile raffinato ed eclettico. Presidente del più antico club jazzistico d’Italia, il Louisiana di Genova, è membro stabile di molte formazioni come il Philippe Petrucciani quartet.

Riccardo Barbera, fine compositore, è uno dei più sensibili e apprezzati contrabbassisti della scena italiana. Ha infinite collaborazioni con artisti come Enzo Jannacci, Ivano Fossati, Tullio De Piscopo, Dado Moroni, Al di Meola.

Alessio Menconi è uno dei più stimati chitarristi italiani, apprezzato a livello internazionale. E proprio a lui va quest’anno il Premio per la musica indipendente. Nella serata infatti il Sindaco di Andora, Mauro Demichelis, consegnerà l’Ulivo d’Oro, Premio della Presidenza della Regione Liguria per la Musica Indipendente.

Dopo Paolo Bonfanti, Rudy Rotta, Claudio Capurro, Carlo Aonzo, Dado Moroni, Tommaso Perazzo, Lorenzo Piccone e Rudy Cervetto, questa volta la Giuria ha scelto di assegnare il prestigioso premio a MEnconi, per la sua carriera straordinaria ricca di collaborazioni internazionali.

Menconi, docente al conservatorio Paganini di Genova, vanta premi prestigiosi come il "Gran Prix du Jazz", l’"Eddie Lang" e il “Jazz Lighthouse”. È stato il chitarrista di Billy Cobham e Paolo Conte, selezionato a Parigi dall'ONJ (Orchestre National du Jazz). Ha partecipato come unico italiano ad una compilation dedicata a Jimi Hendrix ("Voodoo crossing") in compagnia tra gli altri di Robben Ford, Steve Lukather, Hiram Bullock, Larry Coryell. E’ stato inserito come unico italiano in una compilation allegata a “La Stampa” intitolata “I più grandi chitarristi del mondo” e il suo cd “Sketches of Miles” è stato inserito su “Jazz It” tra i 100 migliori dischi di jazz dell’anno.

La serata è a ingresso libero, con apertura dell’area ristoro con specialità tradizionali liguri (dallo zemin al brandacujun, dal panfritto al cundjun) dalle 19.30 e concerto dalle 21.30. Un’occasione non solo per sentire buona musica ma anche per scoprire questo bell’angolo di Liguria, posto sul promontorio di Capo Cervo che divide le provincie di Savona e Imperia.