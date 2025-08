Mancata illuminazione sull'Aurelia e nelle frazioni a Celle: il Comune stanzia 150mila euro

150mila euro per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione sull'Aurelia di ponente e nuovi punti luce nelle frazioni.

Questa la cifra stanziata dal Comune di Celle inseriti come monetizzazioni intervendo così su una criticità a più riprese segnalata dai cittadini per una mancata illuminazione soprattutto in località Roglio al buio da tempo. L'amministrazione inoltre interverrà nelle diverse aree delle frazioni scoperte.

1 milione di euro sono presenti nell'assestamento generale di bilancio come avanzo di amministrazione con 240mila euro che sono stati stanziati per la riqualificazione dell'area di pertinenza della scuola Baodo (secondo lotto), 300mila euro per la sistemazione idrogeologica del versante di via Biestri e via Boschi, 70mila euro per interventi straordinari sulle strade, 55mila euro per la riqualificazione dei giardini pubblici comunali in località Pecorile e Ferrari, 40mila euro per la riqualificazione dei bagni del bocciodromo comunale, 90mila euro per la messa in sicurezza di via Cornaro, per interventi straordinari di pulizia di fiumi, torrenti e arenili e per la manutenzione straordinaria del cimitero comunale.

Tra le monetizzazioni anche 55mila per la realizzazione di una rampa per l'accesso dei disabili alla spiaggia libera di località Bouffou, 40mila euro per la realizzazione di un sistema di trasmissione dei dati comunali della videosorveglianza e dei monitoraggi e 38mila euro per l'eliminazione delle barriere architettoniche della biblioteca.

Tra i lavori pubblici nel piano 2025-2027, per il 2025 sono stati inseriti dalla Regione, a seguito di richieste di finanziamento del Comune cellese, 300mila euro per la manutenzione straordinaria della piattaforma stradale su diversi tratti della viabilità comunale e 180mila euro per la sistemazione idrogeologica e la riqualificazione di via Marconi. Per il 2027 invece 1 milione di euro per il rifacimento della copertura della tombinatura del Rio Ghiare dalla foce sino all'Aurelia e 400mila euro per la messa in sicurezza con rifacimento della pavimentazione, realizzazione di muretti in contenimento e sostituzione delle barriere stradali.

"Stiamo lavorando per produrre progetti esecutivi per essere pronti per poter essere finanziati anche dalla Regione, la maggior parte di manutenzione straordinaria del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico" ha spiegato il Sindaco Marco Beltrame.