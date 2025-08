Auto finisce fuori strada a Cairo Montenotte: salvi due giovani

Due giovani sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Cairo Montenotte. L’allarme è scattato poco prima delle 17, quando una vettura è uscita di carreggiata per cause ancora da chiarire. A intervenire sul luogo dell’incidente sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento locale.

Nonostante l’impatto, i due occupanti del veicolo sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo, apparentemente senza gravi conseguenze. I soccorritori hanno immediatamente provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo incidentato, richiedendo l’intervento del personale sanitario del 118 per gli accertamenti clinici sui giovani coinvolti.

Le operazioni di recupero dell’auto sono tuttora in corso, mentre sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, incaricate di ricostruire la dinamica dell’accaduto.