 / Cronaca

Cronaca | 25 marzo 2026, 09:59

Terremoto in Toscana, magnitudo 4.0: la scossa avvertita fino a Savona

Due scosse minori hanno seguito l’evento principale

Terremoto in Toscana, magnitudo 4.0: la scossa avvertita fino a Savona

Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è stato registrato questa mattina nella zona di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara, alle 08:13, a una profondità di 11 km.

L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato seguito da due scosse minori, rispettivamente di magnitudo 1.2 e 1.4, avvenute nelle ore successive.

La scossa principale è stata chiaramente avvertita anche in alcune località della Liguria, tra cui La Spezia, Genova e Savona, in particolare nella zona tra Varazze e Celle. 

La sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria si è immediatamente attivata, avviando le verifiche e contattando i Comuni nel raggio di 20 km e i vigili del fuoco. Al momento non si registrano conseguenze legate all’evento sismico.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium