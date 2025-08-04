Ritorna la Sagra del Nostralino: la festa più pop della Riviera!

L’estate è pronta ad accendersi con uno degli eventi più attesi della stagione: la Sagra del Nostralino, in programma dal 10 al 14 agosto a Ranzi, sopra Pietra Ligure. Cinque giorni di festa, gusto e intrattenimento in uno degli appuntamenti più amati della Riviera.

A partire dalle 19.00, ogni sera si aprono le cucine per gustare i piatti tipici della tradizione ligure accompagnati, naturalmente, dal Nostralino, il vino rosso locale che dà il nome alla sagra. Per chi vuole saltare le code, è attiva la cassa web su www.ranzi.it.

Ma la Sagra del Nostralino non è solo enogastronomia. A partire dalle prime ore della serata, il borgo si anima con il mercatino dell’ingegno creativo, i giochi per bambini, e la sempre attesa pesca di beneficenza.

Il programma musicale è ricchissimo: dalle 19.00 musica dal vivo tra i tavoli, per accompagnare la cena con note allegre e coinvolgenti. Alle 21.00, spazio all’energia delle Party Band Show, che faranno ballare tutta la piazza. Dalle 23.00, si entra nel vivo con il DJ set del Mugugno, per chi ha ancora voglia di fare festa sotto le stelle.

Gran finale il 14 agosto, con un momento dedicato alla natura: alle 18.00 parte la tradizionale camminata nel verde, per scoprire gli angoli nascosti e i panorami mozzafiato di Ranzi prima di tuffarsi nell’ultima notte di festa.

Una sagra che unisce tradizione, musica, socialità e cultura in una cornice unica.

Per il programma completo e le prenotazioni: www.ranzi.it.