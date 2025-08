Venerdì 8 agosto parte il Finale Music Festival: la grande musica nazionale e internazionale in piazza Vittorio Emanuele con otto concerti a ingresso libero

Parte venerdì 8 agosto da piazza Vittorio Emanuele II il Finale Music Festival, la rassegna musicale che porta nel cuore della Riviera uno degli appuntamenti più ricchi e ambiziosi dell’estate ligure. Otto serate consecutive, tutte a ingresso gratuito, con artisti di caratura nazionale e internazionale, show spettacolari e un inedito gemellaggio culturale ed enogastronomico tra Ponente ligure e Monferrato.

Il festival, diretto da Roberto Grossi e Fabio Gallo, si candida a diventare un punto di riferimento non solo per la Liguria ma per l’intero Nord Ovest, con un format che, oltre ai grandi live estivi, prevede eventi musicali durante tutto l’anno in luoghi simbolo del Finalese.

Tra gli appuntamenti principali spiccano l’unica tappa italiana del tour mondiale dei Gipsy Kings by Diego Baliardo, il doppio concerto della PFM – Premiata Forneria Marconi, l’ultimo live dei La Crus, lo show laser dei leggendari Rockets, e l’energia rap di Grido. Completano il cartellone DJ set, spettacoli di magia, gruppi locali e un coinvolgente mix tra musica e gastronomia.

IL PROGRAMMA

Il programma del Finale Music Festival si apre venerdì 8 agosto con un evento d’eccezione: la Premiata Forneria Marconi sarà protagonista dell’unica data ligure del tour “Doppia Traccia”, in cui alternerà i suoi grandi successi alle indimenticabili interpretazioni dei brani di Fabrizio De André. A dare il via alla serata sarà Francesca Lina.

Il giorno successivo, sabato 9 agosto, le atmosfere della piazza cambieranno completamente, con la BRG Orchestra pronta a coinvolgere il pubblico con un repertorio che spazia dallo swing alle colonne sonore, fino ai ritmi caldi del Sud America.

Lunedì 11 agosto sarà una serata carica di emozioni: i La Crus saliranno sul palco per l’ultima tappa del tour che celebra i trent’anni di carriera e che segna anche l’addio definitivo alle scene. A precederli, la giovane cantautrice Diletta Fosso.

Martedì 12 agosto si entra in una dimensione più leggera e spettacolare con la Weekendance Magic Night: protagonista il Mago Gabriele Gentile, accompagnato dalla splendida voce soul di Nicole Magolie. A concludere la serata ci penserà Sonic DJ con il suo set elettronico.

Giovedì 14 agosto sarà la volta dell’hip hop con Grido, volto noto dei Gemelli Diversi e collaboratore di Articolo 31, in tour con il progetto “Musica Eterna”. A riscaldare il pubblico sarà LaMema, seguita dal DJ set di Lisbona. Durante la serata si terrà anche lo speciale appuntamento enogastronomico organizzato nell’ambito del gemellaggio culturale tra Ponente Vibes e Nord Ovest Cultura, con stand e degustazioni che celebrano l’incontro tra Liguria e Monferrato.

Il 15 agosto, serata di Ferragosto, sarà all’insegna dello spettacolo puro: i mitici Rockets porteranno sul palco il loro Final Frontier Tour, arricchito da un laser show che promette di stupire il pubblico. A seguire, il DJ Set del Mugugno Finalese accompagnerà il pubblico fino a tarda notte.

Sabato 16 agosto sarà il momento dei leggendari Gipsy Kings by Diego Baliardo, protagonisti dell’unico concerto italiano del loro tour mondiale. L’attesa sarà accompagnata da uno spettacolo pirotecnico, mentre il gran finale della serata sarà affidato a Edo di Disco Riviera con il suo DJ set.

Infine, domenica 17 agosto, il festival si chiuderà con l’esibizione della Big Band dell’Accademia Rock, formata dagli allievi dell’Accademia musicale del Finale, per un ultimo omaggio alla musica giovane e al talento del territorio.

IL GEMELLAGGIO

La serata del 14 agosto sarà anche il cuore dell’iniziativa Nord Ovest Cultura, un patto d’intesa tra i Comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano (riuniti in Ponente Vibes) e il progetto Monferrato On Stage. In piazza di Spagna, dalle ore 17, sarà attivo lo stand gastronomico del “battaglione monferrino” con degustazioni, cocktail, vini e prodotti tipici. Tra i protagonisti: Fondazione MOS, Consorzio del Barbera, Enoteca Regionale dell’Albugnano, Vermouth Cocchi e Amaro Bosso.

Una collaborazione che ha già visto il Ponente in trasferta, come racconta Paolo Rembado del Circolo Giovane Ranzi: «Sapendo che i piemontesi sono dei buongustai, non avevo dubbi che la nostra cima e le nostre trofie al pesto sarebbero state gradite. Ciò che mi ha sorpreso, invece, è stato portare in terra di vini i nostri Vermentino e Nostralino, e tornare senza neanche una bottiglia».

Gli fa eco Cristiano Massaia di Monferrato On Stage: «Questo gemellaggio musicale ed enogastronomico dimostra che il vino, come la musica, è cultura e identità senza confini. Contaminazione e scambio culturale tra territori come Monferrato e Ponente ligure hanno una matrice comune e secoli di storia da raccontare».

Il Finale Music Festival si conferma così come un evento che unisce musica d’autore, cultura territoriale e promozione turistica. E tutto, rigorosamente, a ingresso gratuito.