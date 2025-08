Capotreno aggredito ad Alassio, Foscolo (Lega): "Necessari rimpatri e sconfiggere ‘buonismo’ della sinistra"

"Il personale delle Ferrovie dello Stato a bordo dell’Intercity 745 in arrivo alle 12:01 di oggi alla stazione di Alassio ha controllato un passeggero di presunte origini africane, risultato sprovvisto del titolo di viaggio. Secondo quanto riferito, il passeggero lo ha aggredito, spintonandolo e mettendogli le mani al collo. Sono intervenuti 2 ferrovieri fuori servizio che sono riusciti a bloccare l’aggressore. Il capotreno, caduto sul sedile, ha lamentato dolore a una gamba, ma ha proseguito il servizio. Nella stazione di Finale Ligure sono intervenuti gli agenti della Polfer, che hanno preso in consegna l’aggressore. Esprimiamo la nostra solidarietà al capotreno aggredito e ringraziamo i colleghi ferrovieri e i poliziotti intervenuti". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

"Non é un problema di misure di sicurezza messe in campo, come insistono a dire quelli di sinistra per attaccare Matteo Salvini, ma di impuniti che, non avendo nulla da perdere, continuano a circolare per le nostre strade e si riversano anche nelle stazioni e sui treni. Sono necessari rimpatri e sconfiggere il ‘buonismo’ della sinistra", conclude Sara Foscolo.