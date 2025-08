Alassio, l’assessore Zavaroni all’inaugurazione degli alloggi di cohousing a Vadino di Albenga: "Ottimo esempio di sinergia tra enti e territorio"

Nella giornata di ieri, lunedì 4 agosto, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni, ha preso parte all’inaugurazione dei nuovi alloggi A.R.T.E. dedicati al cohousing per giovani con disabilità in località Vadino di Albenga. Il progetto, promosso dal Comune di Albenga, dall'ambito albenganese, da Anffas APS Albenga e dalla cooperativa sociale Jobel, è stato realizzato grazie al sostegno del Fondo Europeo PNRR – Distretto Sociale 4.

L'assessore Loretta Zavaroni dichiara: “Festeggiamo un grande risultato, frutto di tanto impegno condiviso ed esempio prezioso di come la collaborazione in rete tra soggetti diversi possa generare risultati concreti in ambito di inclusione e autonomia. Io credo che questo sia uno degli obiettivi più importanti di ogni politica sociale che voglia guardare al futuro con responsabilità, mettendo al centro le persone, i loro diritti e i loro desideri”.