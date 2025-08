Savona, pulizia e decoro davanti alla chiesa di San Paolo: i commercianti di corso Tardy e Benech collaborano con la Parrocchia

Un contributo di 220 euro per la pulizia dello spazio verde davanti al sagrato della chiesa di San Paolo, con alcuni piccoli commercianti di corso Tardy e Benech che hanno deciso di partecipare alla spesa per l'intervento.

"Dopo la riunione di alcuni giorni fa con il Comune e il parroco – spiega Cristina Scaramuzza, in rappresentanza dei commercianti di corso Tardy e Benech – abbiamo riscontrato un certo miglioramento nel decoro. Ci teniamo alla chiesa di San Paolo e vorremmo che tornasse al decoro di una volta. Per questo abbiamo deciso di dare una mano e abbiamo raccolto questo contributo".

Ad aderire alla raccolta fondi sono stati alcuni commercianti al dettaglio della via, che però chiedono "che il sagrato venga tenuto pulito e decoroso". Infatti, recentemente, i tanti senzatetto che si ritrovano sotto la tettoia della chiesa usavano lo spazio verde vicino per fare i bisogni. Una situazione che aveva scatenato le proteste non solo dei commercianti, ma anche di molti residenti, in particolare delle tante famiglie con bambini che frequentano le vicine scuole elementari e medie, oltre agli impianti sportivi della zona.