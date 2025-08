Case per i lavoratori, Casella (AVS): "Un’emergenza dai rischi incalcolabili"

“La mancanza di case per i lavoratori sta diventando un’emergenza dalle conseguenze incalcolabili per il nostro territorio. Le famiglie continuano a emigrare, molti neo-assunti rinunciano a lavorare in Liguria, i servizi pubblici sono danneggiati dalla carenza di personale e le imprese faticano a trovare dipendenti. Per questi motivi, abbiamo chiesto alla giunta regionale di adottare una strategia complessiva per affrontare il problema”

È stata discussa oggi l’interrogazione di Jan Casella, consigliere regionale di AVS, sull’emergenza abitativa per i lavoratori in Liguria.

“In Liguria, scarseggiano le opportunità lavorative stabili e ben retribuite, così come è difficile trovare case in affitto a prezzi accessibili per i lavoratori. Il problema abitativo si ripercuote quindi sui servizi pubblici e sulle aziende private. Ormai sono molti i lavoratori che rinunciano a un posto di lavoro nella nostra regione perché è impossibile affittare un alloggio a un costo accessibile. Pensiamo agli operatori della sanità, della scuola, delle residenze assistite, delle forze dell’ordine. E, nel settore privato, questa crisi colpisce soprattutto le imprese turistiche, anche perché operano in territori dove i canoni di locazione sono aumentati in modo incontrollato”, ricorda Jan Casella.

“Per questi motivi, abbiamo chiesto alla giunta regionale di adottare misure concrete per fronteggiare l’emergenza, in collaborazione con le altre istituzioni e le categorie interessate. Il primo passo sarà tornare a riunire il tavolo di concertazione permanente per le politiche abitative, strumento essenziale per comprendere e affrontare il problema”, dichiara Jan Casella.