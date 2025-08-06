Ad Andora il concerto lirico “Opera by the Sea – E lucevan le stelle” dedicato ai brani della Tosca di Giacomo Puccini

Domenica 10 agosto, alle ore 21:30, nei Giardini Tagliaferro di Andora, si terrà il concerto lirico “Opera by the Sea – E lucevan le stelle”, dedicato a brani tratti dalla Tosca di Giacomo Puccini.
L’evento, promosso dal Comune di Andora in collaborazione con Amusando, Westfold Museene e The Thor Heyerdahl Institute, vedrà la partecipazione del soprano Samantha Sapienza (ospite speciale), del tenore Liang Zhanlong, dei baritoni Daehwan Jung e Joaho Koo.
Le voci narranti saranno affidate a Norma Viapiano e Giorgio Caprile, con il contributo del Coro di Andora.
Al pianoforte M° Leonardo Ferretti, pianoforte e direzione a cura del M° Massimiliano Viapiano.
L’ingresso è libero.