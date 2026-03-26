Ad Alassio il concerto–meditazione quaresimale "Miserere Mei Deus"

Sabato 28 marzo alle ore 21, presso la chiesa di Santa Maria Immacolata in Piazza San Francesco ad Alassio, si terrà il concerto–meditazione quaresimale “Miserere Mei Deus”, con la partecipazione della Corale San Francesco.
In occasione dell’Anno Giubilare francescano, nell'ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, verrà recitato l’Ufficio della Passione di Gesù, composto dallo stesso Santo: un testo di profonda intensità costituito da una serie di 15 Salmi che San Francesco ha composto unendo versetti dell’Antico e del Nuovo Testamento. L’iniziativa si svolgerà con l’accompagnamento musicale all’organo a cura del M° Giorgio Piovano.
L’appuntamento è organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Immacolata – Frati Cappuccini, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Borgo Coscia” e con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio.