Finale Ligure, a "Un Libro per l’Estate" ecco Enrico Letta con il suo “Molto più di un mercato”

Giovedì 7 agosto 2025, alle ore 21.15, piazza San Giovanni Battista a Finale Ligure Marina ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della trentesima edizione di Un Libro per l’Estate: protagonista sarà Enrico Letta, che presenterà il suo ultimo saggio “Molto più di un mercato. Viaggio nella nuova Europa” (Il Mulino), in dialogo con Caterina Malavenda.

Il volume nasce da un’esperienza straordinaria: otto mesi di viaggio attraverso i 27 Paesi dell’Unione, 65 città e oltre 400 incontri. Letta, incaricato dal Consiglio europeo e dalla Commissione di elaborare il piano di rilancio dell’integrazione economica, ha raccolto idee, visioni e proposte per affrontare le sfide cruciali del nostro tempo: dalla transizione verde alla difesa della democrazia, dalla gestione delle crisi alla pace.

«Siamo stati fortunati a nascere in Europa nel secolo giusto e dobbiamo fare di tutto per non sprecare il destino che abbiamo ricevuto in eredità. Questo libro è un inno all’Europa e una chiamata all’azione per essere degni della sua grandezza», scrive l’autore, già Presidente del Consiglio e ora alla guida dell’Istituto Jacques Delors di Parigi, nell’introduzione.

Il testo è anche un racconto ricco di immagini, storie e riflessioni maturate in un itinerario che ha portato Letta da Tallinn a Bilbao, da Liegi ad Atene. Non solo la sintesi del “Rapporto sul futuro del Mercato Unico Europeo”, ma anche proposte concrete per una nuova stagione dell’integrazione, fino all’innovativa “quinta libertà”: quella dell’innovazione e della conoscenza.