Savona, una lettrice: “degrado e sporcizia nei girdini di Villapiana di via Verdi e via Alessandria”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina di Savona.
“Vorrei portare la mia testimonianza in merito alla situazione di degrado ed estrema sporcizia in cui versano i giardini di Villapiana di via Verdi e via Alessandria.
Nonostante siano numerosi i cartelli di divieto, le deiezioni di animali sono costantemente presenti.
Il manto erboso è pressoché assente, e le famiglie con bambini frequentano un'area lasciata completamente allo sbando.
È davvero riprovevole che non ci siano costanti monitoraggi per migliorare la situazione che versa in queste condizioni da anni.
Con estrema amarezza”