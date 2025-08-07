 / Al Direttore

Al Direttore | 07 agosto 2025, 20:09

Savona, una lettrice: “degrado e sporcizia nei girdini di Villapiana di via Verdi e via Alessandria”

“È davvero riprovevole che non ci siano costanti monitoraggi per migliorare la situazione che versa in queste condizioni da anni”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina di Savona.

“Vorrei portare la mia testimonianza in merito alla situazione di degrado ed estrema sporcizia in cui versano i giardini di Villapiana di via Verdi e via Alessandria.

Nonostante siano numerosi i cartelli di divieto, le deiezioni di animali sono costantemente presenti.

Il manto erboso è pressoché assente, e le famiglie con bambini frequentano un'area lasciata completamente allo sbando.

È davvero riprovevole che non ci siano costanti monitoraggi per migliorare la situazione che versa in queste condizioni da anni.

Con estrema amarezza”

Lettera firmata

