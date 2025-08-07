"Un abruzzese in Liguria": Federico Perrotta in scena a Giustenice

"Un abruzzese in Liguria". È questo il titolo dello spettacolo, one man show, di Federico Perrotta che andrà in scena stasera, giovedì 7 agosto alle 21, in piazza San Michele a Giustenice.

Si tratta di uno show teatrale, ad ingresso libero, che vedrà in scena l’attore Federico Perrotta, di fama nazionale e già apprezzato nel nostro territorio per le riprese delle due stagioni della serie televisiva Canonico, per la prima nazionale al festival teatrale di Borgio Verezzi con la commedia "Stanlio & Ollio" e tante altre apparizioni nei teatro liguri.

Lo spettacolo vedrà il racconto dell’esperienza di vita dello stesso Perrotta tra l'Abruzzo, sua regione natale, e la Liguria, mettendo in luce le peculiarità artistiche e letterarie della nostra regione attraverso la sua interpretazione. Con la sua verve comica e la sua grande capacità di intrattenimento, saprà coinvolgere il pubblico trattando il tema dell’emigrazione, che ha interessato entrambe le regioni portando nel mondo personaggi che hanno saputo distinguersi per fama e professionalità.