Danni maltempo, inviata la proposta di riparto degli 8 milioni per 37 interventi strutturali post emergenza

È stata inviata a Roma, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento nazionale della Protezione civile, la proposta firmata dall’assessore regionale e Commissario delegato Giacomo Raul Giampedrone per il riparto degli 8 milioni di euro stanziati dal Governo a seguito dell’ondata di maltempo che, tra il 9 febbraio e il 31 marzo 2024, aveva colpito soprattutto l’area metropolitana genovese e le province di Imperia e Savona.

Le risorse erano state riconosciute a giugno (DPCM 4/06/2025) e serviranno a coprire le priorità legate a 37 interventi strutturali, segnalati dai Comuni interessati e dalle due Province, con cui oggi la proposta di riparto è stata condivisa prima dell’invio a Roma.

Questi fondi si aggiungono ai primi 3,3 milioni di euro stanziati dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile a seguito del riconoscimento dello stato di emergenza, a luglio 2024, per far fronte alle somme urgenze e alle prime emergenze.

“Ringrazio il Governo e il Dipartimento nazionale per queste ulteriori risorse, che nei prossimi mesi consentiranno al territorio di far fronte agli interventi strutturali prioritari tra quelli segnalati dagli enti locali colpiti: verranno impiegate per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, anche con l’obiettivo di aumentare la resilienza del nostro territorio – spiega l’assessore alla Protezione civile, Giampedrone –. Si conferma ancora una volta l’efficacia del modello di lavoro impostato in Liguria, a partire dalle priorità segnalate dalle amministrazioni locali, in un confronto serrato con i tecnici del Dipartimento regionale per l’invio delle schede a Roma. La proposta verrà inviata a Roma per la necessaria approvazione da parte del Dipartimento della Protezione civile”.